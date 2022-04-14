°
Şehir seçiniz
    BİST2.4800.78EURO15.79-0.74USD14.620.19ALTIN929.180.10
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiSlovakya Bayraktar TB2'ye talip
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Slovakya Bayraktar TB2'ye talip
    ABONE OL

    Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

    14.04.2022 - 16:36 | | İHA
    Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

    Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu.

    Bakan Jaroslav Na, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret

    FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret

    Avukatlarla ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

    Avukatlarla ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

    Babacan: Bir işi yaparken önce mahalleliye soracağız

    Babacan: Bir işi yaparken önce mahalleliye soracağız

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret

    FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    Ayçiçek yağı almak için hücum ettiler! Şok eden görüntü, yakınlarına telefon bile açtılar...

    Sıradaki Haber
    Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?

    Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?

    Sıradaki Haber
    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Sıradaki Haber