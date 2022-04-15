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    Bilim ve TeknolojiNimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor, resmi açıklama geldi mi?
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    Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor, resmi açıklama geldi mi?

    Nimo TV kapanıyor mu? Çin merkezli bir yayın platformu olan ve ülkemizde de Jahrein'in geçiş yapmasından sonra popülaritesi artan Nimo TV'nin dünya genelinde operasyonlarını durduracağı belirtildi. Peki, Nimo TV neden kapanıyor? İşte canlı yayın platformu Nimo TV hakkındaki son gelişmeler…

    15.04.2022 - 10:38 |
    Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor, resmi açıklama geldi mi?

    Çin'de kurulan yayın platformu Nimo TV’nin kapanmasına yönelik Huya Live ismiyle bilinen platforma ilişkin yayıncılar paylaşımda bulundu. Peki Nimo TV kapanıyor mu? Canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor?

    NİMO TV KAPANIYOR MU?

    Çin'de kurulan canlı yayın platformu Nimo TV Türkiye operasyonlarını bitireceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Nimo TV Türkiye resmi hesaplarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmasa da çok sayıda yayıncı konuya ilişkin açıklama yaparak bunu gündeme getirdi.

    Jahrein'in Nimo TV ile ilgili yaptığı açıklamada "Duyduklarınız doğrudur, Nimo Türkiye'deki hatta Dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim beklediğimiz veya bildiğimiz bir şey değildi..." ifadelerini kullandı.

    Nimo TV kapanıyor mu Jahreinin yayın yaptığı canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor, resmi açıklama geldi mi

    NİMO TV NEDEN KAPANIYOR?

    Nimo TV Endonezya resmi hesabı konu ile ilgili yazılı açıklama paylaştı. 2020 Nisan'da Tencent, Huya'nın en büyük hissedarlarından birisi olmuştu ancak bu kadar yatırıma rağmen şirketin neden kapatılacağına dair henüz ortada net bir açıklama yer almıyor.

    NIMO TV NEDİR?

    Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun favori oyunlarını oynamasını ve yayınlamasını sağlayan lider bir küresel platform.Nimo TV, oyuncuların ve hayranların oluşturduğu bir topluluktur, ve eşler arası ödüller vermeyi destekliyor. Yüksek kaliteli etkileşimli teknolojiyle izleyiciler yayıncılarla etkileşime girebilir ve dünyanın her yerinden en iyi yayıncılar ile özel E-Spor etkinliklerini ve turnuvaları izleyebilir.

     

     

     

     

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