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    Bilim ve TeknolojiBrandverse Awards başvuruları uzatıldı!
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    Brandverse Awards başvuruları uzatıldı!

    Brandverse Awards için başvuru süresi uzatıldı! Başvurular 5 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

    22.04.2022 - 16:35 |
    Brandverse Awards başvuruları uzatıldı!

    Brandverse Awards, reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında üretilen tüm işler için titizlikle hazırlanan geniş kapsamlı bir yarışma olma özelliğini taşıyor. 1 Ocak 2021 –1 Mayıs 2022 döneminde üretilen işlerin 5 Mayıs’a dek devam başvuruda bulunarak dahil olabileceği yarışmada kazanan işler görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.Jüri başkanlığını Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran’ın üstlendiği ve her biri alanında uzman 120’den fazla saygın ismin yer aldığı jüride sosyal medya kanallarının temsilcilerinden sektörel derneklerin başkanlarına medya ajanslarından, çokuluslu markaların yöneticilerine, reklam ve PR ajanslarına kadar sektörün tüm alanlarından temsilciler yer alıyor.Sektör liderlerinin bir araya geldiği Brandverse Awards reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarındaki en güncel gelişmeler doğrultusunda tasarlanan genç, dinamik ve kapsayıcı kurgusuyla öne çıkıyor. 2018’den beri başarıyla düzenlenen Social Media Awards Turkey de artık Brandverse Awards çatısı altında düzenleniyor.

    Ödüller NFT’leriyle Birlikte Sunuluyor!

    Ödül kazanan markalar ödüllerinin NFT’lerine sahip oluyor. Marka ve ajansların 1 Ocak 2021 – 1 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirdikleri tüm iletişim çalışmalarıyla başvuru yapabilecekleri Brandverse Awards için başvurular 5 Mayıs Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

     

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