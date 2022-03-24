ÇAKÜ Robotik Topluluğu Uluslararası ODTÜ Robot Günlerinde

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Robotik Topluluğu, bu yıl 18’incisi düzenlenen “”na katıldı. Yarışmaya, “Çizgi İzleyen” kategorisinde 2 robot ile katılan ÇAKÜ öğrencileri, 111 robot ile yarışacak. Topluluk akademik danışmanları Öğr. Gör. Dr. Fatih Issı ve Öğr. Gör. Çağatay Ersin önderliğinde yarışmaya katılım sağlayan öğrenciler, farklı kategorilerdeki yarışmaları izleme imkanının yanı sıra, savunma sanayi teknolojileri şirketleri tarafından düzenlenen konferansları da takip etme fırsatı buldu.

Yapılan güncel çalışmaların incelenmesi açısından etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini belirten öğrenciler, gelecek yarışmalara ve bu tarz benzer etkinliklere katılımlar için önemli fikirler edinerek tecrübe kazandıklarını da ifade ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, bu tarz öğrenci destekleme projelerinin, benzer platformlara katılımlarının teşvik edilmesi ise topluluk öğrencileri tarafından heyecanla karşılandı.