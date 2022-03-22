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    ESOGÜ Havacılık Test ve Araştırma Merkezi kuruluyor

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Finans Proje Yönetim Danışmanlığı arasında ESOGÜ Havacılık Test ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş ve işletilmesine dair protokol imzalandı.

    22.03.2022 - 16:08 | | DHA
    ESOGÜ Havacılık Test ve Araştırma Merkezi kuruluyor

    Protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan ve Uçak Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Işıl Yazar ile Finans Proje Yönetim Danışmanlığı temsilcileri Pelin Işık Çakar ve Ümmühan Aşçı katıldı.

    Tüm savunma sektörü açısından faydalı olacak

    Uçak Mühendisliği Bölümü’nden yapılan açıklamada, protokole göre inşa edilecek binanın ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nün eğitim-öğretim merkezi olacağı belirtildi. Son yıllarda savunma sanayi sektörünün çok hızlı değişim ve gelişim gösterdiğinin ifade edildiği açıklamada, imzalanan protokolün başta bölüm öğrencileri olmak üzere; Türkiye, Eskişehir, ESOGÜ ve tüm savunma sektörü açısından çok faydalı olacağı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini ve ESOGÜ’nün tanınırlığını artıracağı belirtildi.

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