En duygusal burç hangisi? En çok ağlayan burçların sıralaması...

Özel ve sosyal hayatında yaşanılan aksaklık kişilerin duygu durumlarını etkilerken, bu kişilerden bazıları burçlarının etkisiyle içinde bulundukları duruma farklı tepkiler verebilir. Buradaki en büyük etken ise kişilerin burçlarıdır.

En Duygusal Burç Hangisi?

1- Balık:

Hem su grubunda hem de diğer burçların arasında en duygusal burçların başında balık geliyor. Balık burcu erkeği, kendisini tamamen ilişkisine adayabilir. O ya aşık olur ya da hoşlanmaz. ''Hoşlanmak'' ve ''sevmek'' gibi kontrol edilebilir duygular, balık burcu için geçerlidir.

Hemen hemen her duygusunu böyle aşırı uçlarda yaşadığı için en ufak bir tartışma, kavga ve ayrılık, balık burcu erkeğinin depresyona girmesine ve günlerce boyunca yemeden içmeden kesilip ağlamasına neden olabilir.

Balık burcu kadınları da duygusal olsa da, onlar nispeten duygularını kontrol altında tutmayı bilir.

2- Aslan:

Aslan burcu, en duygusal burçlar sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Aslan burcu kadını sevdiğinde sahiplenir. Sahiplenme arttıkça kıskançlık oranı da aynı oranda artar. Sevgilisinin tamamen kendisiyle ilgilenmesini isteyen aslan kadınları, duygularını saklamaya çalışsa da çoğu zaman bunda başarılı olamazlar.

Sadece sevgilisinden değil yakın çevresinden ya da ailesinden birinden duyacağı kötü bir söz bile aslan kadının içine kapanmasına ve gizli gizli ağlamasına neden olabilir.

3- Yengeç:

Balık gibi yengeç de su grubunda yer alır. Yengeçler hem duygusal hem de romantik kişilikleriyle tanınır. Bunun dışında ince ruhlu olan yengeçler sanata ve özellikle şiire ilgilidir. Bazen iç dünyalarında duygu patlamaları yaşayabilir ve bazen mutluluk gözyaşı bile dökebilirler.