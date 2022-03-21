21 Mart ekinoks özellikleri ve 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi nelerdir? Astrolojik ve coğrafi olarak ekinoks (gün eşitliği) ile ilgili merak edilenler!

21 Mart ekinoksu ile özellikleri ve burçlara etkisi günün en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Eylül ve mart ayında olmak üzere yılda iki kez gerçekleşen ekinokslarda gündüz ve gece eşitleniyor ve bu tarihten sonra gündüzler uzuyor. Vatandaşlar, “21 Mart ekinoks nedir, özellikleri ve burçlara etkisi nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

21 MART EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 MART EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ

21 Mart ekinoksunun coğrafi özellikleri

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 MART EKİNOKSU BURÇLARA ETKİSİ

İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Emel Açıkel’in Milliyet’teki 21 Mart-27 Mart haftası burç yorumları:

Koç

Pazartesi ve salı günü alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konuları gündeme gelebilir. Çarşamba ve perşembe günleri seyahat, eğitim gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konular gündeminizde olabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bir davanız varsa bununla ilgilenebilirsiniz. İşinizde bir görev aldıysanız bununla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günü işinizle ilgili yoğun çalışmalar yapabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlerinizi bitirebilirsiniz. Pazar günü sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Boğa

Pazartesi ve salı günleri ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortak yapılan işler gündeminize gelebilir. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Çarşamba ve perşembe günleri alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konuları gündeme gelebilir. Seyahat, eğitim gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konularda gelişmeler yaşanabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Bir davanız varsa bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Cuma ve cumartesi kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bir seyahat gündeminize gelebilir. Pazar günü sosyal statünüzle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Kariyerinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

İkizler

Pazartesi ve salı günleri günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize meşgul edebilir. Çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkiler ve sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Cuma ve cumartesi alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konularıyla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü eğitimler, seyahat, yurt dışı ticaret ve akraba ilişkileri ve planınızda varsa yurt dışı seyahatleri gündeminize gelebilir. Eşiniz varsa eşinizin aile ise ilgili konularla ilgilenebilir, seyahatlere çıkabilirsiniz.

Yengeç

Pazartesi ve salı günleri aşk ilişkiniz, hobileriniz, yatırımlarınız ve varsa çocuklarınızla ilgili konular gündemde olabilir. Çarşamba ve perşembe günleri günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenebilirsiniz. Sağlık konularında gelişmeler yaşanabilir. Cuma ve cumartesi günleri ortak yapılan bir işi bitirebilirsiniz. İkili ilişkilerde ilişkileriniz farklı boyutlara dönüşebilir. Pazar günü alacaklar ve ödemeler planlanabilir. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bununla ilgilenebilirsiniz.

Aslan

Pazartesi ve salı günleri ailenizi ve yuvanızı ilgilendiren konular gündeminize gelebilir. Çarşamba ve perşembe günleri çevrenizdeki çocuklar ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk ilişkiniz ile ilgili yenilikler meydana gelebilir. Cuma ve cumartesi günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenebilirsiniz. Sağlık konularında gelişmeler yaşanabilir. Tedavi olduğunuz bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili tedavi tamamlanabilir. Pazar günü ikili ilişkilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Günü gelmiş yenilenmesi gereken sözleşmeler gündeminizi meşgul edebilir.

Başak

Pazartesi ve salı günleri iletişimle ilgili konular gündeme gelebilir. Toplantılar, sosyal medya ile ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba ve perşembe günleri eviniz ve aile ile ilgili konular gündeme gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri çevrenizdeki çocuklar ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk ilişkiniz ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Pazar günü günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenebilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir.

Terazi

Pazartesi ve salı günleri değer duygularınız ve maddi konular gündeminize gelebilir. Çarşamba ve perşembe günleri iletişim konuları, sosyal medya, seyahat, alışverişler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri evinizle ilgili ve ailenizle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Yeni bir ev alma yolundaysanız ya da aile kurmak gibi konular gündeminizde ise bu konular ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazar günü çevrenizdeki çocuklar ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk ilişkiniz ile yakından ilgilenebilirsiniz.

Akrep

Pazartesi ve salı günleri dış görünüşünüz ve fiziksel sağlığınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartmak göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri değer duygularınız ve maddi konularla ilgili konular gündeminize gelebilir. Finansal durumunuzla ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri iletişim konuları, sosyal medya, seyahat, alışverişler gibi konular gündeminizde olabilir. Yakın akrabalar ve kardeşler ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü yuvanız ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile bireylerinizle zaman geçirebilirsiniz.

Yay

Pazartesi ve salı günleri hastane işleriniz varsa bunları halledebilirsiniz. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Gizli bir düşmanınız varsa bu açığa çıkabilir. Çarşamba ve perşembe günleri dış görünüşünüz, fiziksel sağlığınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri finansal olarak bir alacağınız varsa bunu alabilirsiniz. Finansal durumunuzla ilgili konular netleşebilir. Pazar günü yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal medya ve iletişim konuları gündeminize gelebilir. Seyahat edebilirsiniz. Eğitim ve kurs gibi konular gündeminizi meşgul edebilir.

Oğlak

Pazartesi ve salı günü sosyal çevrenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toplantılara katılabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri hastane ile ilgili konularınız varsa bunları halledebilirsiniz. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Bir düşmanınız varsa bunun farkına varabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sağlıkla ilgili konular gündeminize gelebilir. Uzun zamandır diyete başlamak istiyorsunuz fakat karar alamıyorsanız Dolunay'dan bir gün sonra başlayabilirsiniz. Pazar günü finansal kaynaklarınızla ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

Kova

Pazartesi ve salı günleri işinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yoğun çalışma ortamına girebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri sosyal veya iş çevrenizle toplantılara katılabilirsiniz. Sosyal olacağınız yoğun bir hafta yaşayabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon, astroloji ve şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlık ve hastane ile ilgili konular gündeme gelebilir. Pazar günü kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bunlarla ilgili çözüm yolları arayabilirsiniz.

Balık

Pazartesi ve salı günleri seyahat, eğitim gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışı ile bağlantılı konular karşınıza çıkabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bir davanız varsa bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri işiniz ve kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş yerinde çalıştığınız kişiler ve patronunuzla iletişiminiz ile ilgili konular gündeme gelebilir. Cuma ve cumartesi günleri sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projesinde görev alıyorsanız bununla ilgili bir çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Pazar günü yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık sorunları varsa bununla ilgili hastane konuları gündeme gelebilir. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirsiniz.