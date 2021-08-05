Aksiyon FPS türü bilgisayar oyunlarından olan Zula aynı zamanda Türk yapımı oyunlar arasında yer alıyor. Bol heyecan ve aksiyon oyun türü arayan kişiler Zula oyununu tercih etmektedir. Zula oyunu diğer FPS oyun türlerine oranla çok daha az bütçeli sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymakta ve 2GB RAM yeterli olmaktadır.

Yerli ve Türk yapımı oyunların başında yer alan Zula oyunu, özellikle FPS türü oyun severlere hitap etmektedir. Özellikle 2019 yılından beri E spor turnuvalarının düzenlendiği Zula oyunu, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmıştır.

Zula Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

E Spor arenasında kendine boy gösteren FPS oyunlarından birisi olan Zula, Türkiye’nin bazı şehir haritalarına sahip oyundur. Oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Zula oyununa her geçen gün yeni bir oyuncu dahil olmaktadır. Oyunu indirmek ve oynamak isteyen oyuncular sistem gereksinimlerini öğrenmek istiyor. Zula için en düşük sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- 2 GB RAM

- Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 M320 ekran kartı

- 4 GB sabit disk, 5 GB saklama boyutu

- Dual Core CPU 2.4 GHz CPU

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

- 4 GB RAM

- Graphics Intel HD 520 / Radeon R7 M260 Ekran kartı

- 4 GB Sabit disk, 6 GB saklama boyutu

- Dual Core CPU 3.0 GHz

Zula Kaç GB?

Yerli ve Türk yapımı oyunların başında yer alan Zula oyunu, özellikle FPS türü oyun severlere hitap etmektedir. Özellikle 2019 yılından beri E spor turnuvalarının düzenlendiği Zula oyunu, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmıştır. Her geçen gün farklı harita ve oyun modlarının yer aldığı Zula oyunu için genellikle yüksek yer kapladığı ve üst model bilgisayarlar için uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak Zula oyunu düşük bütçeli bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabilen bir oyundur. Zula oyunu son güncellemeler ile birlikte bilgisayarda 5.3 GB’lık yer kaplamaktadır. Bu oran oyunda yapılan güncellemeler sonrasında farklılık gösterebilmektedir.

Bilgisayarım Açar mı?

Zula oynamak isteyen oyuncuların en merak ettiği soruların başında Zula oyununu bilgisayarım açar mı ve kaldırır mı sorusudur. Yukarıda bahsettiğimiz minimum özelliklere sahip bilgisayarınız varsa Zula’yı bilgisayarınız rahatlıkla kaldırabilmektedir. Oyun içinde orta ayarlarda alacağınız en düşük FPS oranı 60 olarak geçmektedir. Sorunsuz ve kasmadan Zula oyununu rahatlıkla oynayabilirsiniz.