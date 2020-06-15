Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal’la Sofra’da bitti mi?

Gelinlerin ve kaynanaların hafta içi her gün birbirleriyle yarıştıkları yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bugün yayınlanmadı. 15 Haziran 2020 FOX TV yayın akışında da Zuhal Topal’la Sofrada programının olmadığını görenler Zuhal Topal bitti mi, sorusuna yanıt arıyor.
ZUHAL TOPLAL’LA SOFRA’DA NEDEN YOK?
5 farklı gelinin yemek yaptığı ve beş farklı kayınvalidenin yemekleri tadarak puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final gününde ise bir gelin 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması sezon finali yaptığı için yok.