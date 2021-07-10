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Zuhal Topal'dan estetikli ünlülere gönderme!

Zuhal Topal'dan estetikli ünlülere gönderme! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti.
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