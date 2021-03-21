Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Züğürt Ağa, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutan önemli filmlerden biri. Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan Züğürt Ağa, Türk Televizyonlarında hala yayınlanmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'ın yaptığı, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmi, yayınladığı dönem büyük ses getirmiş günümüzde ise halen beğeniyle izleniyor. Peki, Züğürt Ağa konusu ne? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa ne zaman çekildi? Züğürt Ağa kaç yılında çekildi? Züğürt Ağa oyuncuları kim? İşte detaylar...
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU
Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Züğürt Ağa, 1985 senesinde Şanlıurfa’nın Sultantepe köyünde çekilmiştir.
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KADROSU
Şener Şen
Rolü : Ağa
Erdal Özyağcılar
Rolü : Kekeç Salman
Nilgün Nazlı
Rolü : Kiraz
Füsun Demirel
Rolü : Ağanın karısı
Atilla Yiğit
Bahri Selin
Rolü : Abdo Ağa
Can Kolukısa
Rolü : Kahya
Ayla Arslancan