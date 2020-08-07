Zuckerberg ‘senti bilyoner’ kulübüne girdi

ABD’de merkezli Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’in kişisel serveti ilk kez 100 milyar doları geçti. Zuckerberg, "senti bilyoner" olarak ilk kez Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yanında yer aldı.

