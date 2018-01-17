17 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.480 0.93 EURO 4,6700 0.40
USD 3,8200 0.78 ALTIN 164,160 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 9:48 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 9:48

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190 bin lira olarak belirlendi.


Hazine Müsteşarlığının, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigortaya konu asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci  bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek  azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin  liraya yükseltildi.

Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de  düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel  890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.