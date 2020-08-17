Zorunlu deprem sigortası (DASK) neden önemli? 100 evin sadece 55'i sigortalı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Türkiye’de her 100 konuttan sadece 55’i deprem sigortası yaptırdı. Peki, Zorunlu deprem sigortası DASK neden önemli? DASK nasıl yapılır? Deprem hazırlığı nasıl yapılmalı? Evinizi güçlendirmenin maliyeti ne kadar? İşte DASK ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Merkez üssü Kocaeli ’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçti. Meclis Araştırma Komisyonu’nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti ve 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaşanan bu acıya rağmen, Türkiye’deki 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konut un, yalnızca 9 milyon 719 bininin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

68 İL FAY HATTINDA Oysa Türkiye’de 68 il deprem fayları üzerinde. Yani her an risk altında. Önceliğimiz hayatta kalmak ama sonrasında oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmek için önlem almak ve hemen harekete geçmek gerekiyor. Bunda da ilk ve en pratik yol ise sigorta. Ardından dayanıklılık testi ve güçlendirme geliyor. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen, “Sigorta için çok ciddi talep var ama yeterli değil” dedi. Yıllık bedel düşük İnsanların çok düşük bir bedel karşılığında evlerini sigorta ettirebildiklerini dile getiren Esen, “Deprem sigortası hayati öneme sahip. 100 metrekare ev için yıllık 240 lira karşılığında sigorta yaptırılabiliyor” dedi. 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 prim tarife fiyatı bulunuyor. 100 metrekarelik evlerde bu tutar 37 lira ila 324 lira arasında değişiyor.

DASK NEDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir gu¨vencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin dogˆrudan neden oldugˆu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere kars ¸ı gu¨vence altına alır.

DASK NASIL ALINIR?

Evlerinin ve ailelerinin gelecegˆini gu¨vence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes polic¸e sahibi olabilir.

DASK NE KADAR?

Yıllık olarak du¨zenlenen polic¸elerin prim tutarları konutun yapı tarzına, bru¨t yu¨z o¨lc¸u¨mu¨ne, inşa yılına, kat sayısına ve bulundugˆu mahallenin risk grubuna go¨re hesaplanır.

DASK POLİÇE PRİM VE BEDELİNİ HESAPLAMA

DASK Poliçe Prim ve Bedel hesaplaması yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilere sahip olmanız gerekmektedir;

- Meskenin İl/İlçe/Bucak/Köy/Mahalle bilgisi,

- Meskenin bulunduğu binanın Yapı tarzı bilgisi

- Meskenin bulunduğu binanın İnşa yılı bilgisi

- Meskenin bulunduğu binanın Toplam Kat sayısı bilgisi

- Meskenin yüzölçümü (m2) bilgisi,

- Poliçenin yenileme numarası bilgisi. Bu alana ilk defa oluşturulacak poliçeler için “0” (indirimsiz), 1 veya daha fazla yıl yenilemesi bulunan poliçeler için ilgili yıl bilgisi girilmelidir (1, 2, 3, 4, 5... şeklinde). 1 yıl ve sonraki yıllar için %10 oranında indirim uygulanmaktadır.

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ZARAR DURUMUNDA NE KADAR ÖDER?

DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 1 Ocak’tan itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin lira olarak belirlendi. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin büyüklüğü, yapı tarzı ve arsa değeri dikkate alınıyor.

VAKİT KAYBETMEDEN RİSK TESTİ YAPTIRIN

Binanızın sağlamlığından endişe ediyorsanız, ilk yapmanız gereken binanıza sağlamlık testi yaptırmak. Bunun da daire başı maliyeti 300-500 lira arasında. Binasını depreme karşı güvenli hale getirmek isteyenler mühendislik bürolarına müracaat edebiliyor. Bu firmaların meslek odasına kayıtlı olmasına dikkat edilmeli. Güçlendirmenin maliyetine de bakılmalı. Bu maliyet binadaki hasara göre değişiyor. Ama güçlendirme maliyetinin, binanın yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin yüzde 40-50’si civarında olması önemli. Uzmanlar güçlendirmenin yeniden inşaya göre daha az maliyetli olduğunu belirtiyor.

DASK NEDEN GEREKİYOR?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınır. Teminat kapsamında ise şunlar bulunur:

Temeller.

Ana duvarlar.

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar.

Bahçe duvarları.

İstinat duvarları.

Tavan ve tabanlar.

Merdivenler.

Asansörler.

Sahanlıklar.

Koridorlar.

Çatılar.

Bacalar.

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.