27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı

DHA |  27 Haziran 2021 Pazar - 13:51 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 13:52

Mersin'de zorla taksiye bindirdikleri A.G.'nin (19) silah zoruyla cep telefonunu ve 1500 lirasını gasbeden 7 kişi yakalandı.


Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde önceki gün  K.U. ve M.M.E. ile alacak verecek meselesini konuşmak için buluşan A.G.'nin yanına tanımadığı bir grup geldi. Bu sırada şüphelilerden biri, A.G.'nin bacağına tabanca dayayarak vurmakla tehdit etti. Şüpheliler A.G.'nin 1500 lirasını, kimliğini ve cep telefonunu gasbettikten sonra A.Y.'nin kullandığı taksiye bindirerek kaçırmaya çalıştı. Çevrede devriye görevi yapan polis ekipleri durumu fark ederek taksiyi durdurmak istedi. Kovalamaca sırasında taksi kaza yaptı. Şüpheliler araçtan kaçarken A.G. kurtarıldı, taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

A.G.'nin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini, kaçış güzargahlarını ve adreslerini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, K.U., M.M.E., M.C.C., H.Y., C.A. ve S.B.Y.'yi saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

gasp mersin silah zoruyla taksi zorla gasp cep telefonu 1500 lira
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.