Zor kilo verenler için diyet listesi nasıl olmalı! İşte kiloya göre diyet listesi...

Kilo vermek için dengeli beslenmek, spor yapmak ve sağlıklı yaşam sürecini devam ettirmek gerekiyor. Yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıklı kalmak için kilo dengesini korumak önemlidir. Alınan kilolardan kurtulmak her zaman kolay olmaz. Her kişinin metabolizması farklı olduğu için kilo verme şekli de farklı olabiliyor. Peki, Kilo alma nedenleri nelerdir? Diyet sırasında kimden destek alınır? Nasıl kilo veririm diyenler için işte kiloya göre diyet listesi...

Kişilerin dengesiz beslenmesi ve az hareket etmesi kilolu olmalarına neden olabilir. Ama bazen sağlık sorunları nedeniyle de kilo problemi yaşanabilir. Kişilerin kansızlık sorunu yaşaması kilo vermelerini zorlaştırabilir. Kansızlık ile birlikte metabolizmanın çalışma hızı düşer. Bu da kilo almaya yol açar.

Vitamin ve mineraller vücut için oldukça gerekli desteklerdir. D vitamini değeri düşük kişiler ise kilo almaya eğilimli olurlar. D vitamini eksikliğinin vücut üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunur. D vitamini düşük kişilerin bağışıklık sistemi zayıflar. Bunun için bazı tetkikler yapılması gerekmektedir.

İnsülin seviyesinde dengesizlik olan kişilerde kilo problemi yaşamaktadır. İnsülin direnci kilo verilmesini zorlaştırmaktadır. Metabolizma yiyecekleri yağa dönüştürür. İştah daha çok açılır ve kilo vermek zorlaşır. Bu durumda doktor denetiminde diyet programı gerekmektedir. Diyetin arasına farklı diyetler ilave etmek gerekmektedir.

ZOR KİLO VERENLER İÇİN DİYET LİSTESİ

Diyet yapmak tek başına kilo vermeye yardımcı olmamaktadır. Kişiler kilo verirken aynı zamanda harekette etmelidir. Spor her insanın hayatında olması gereken bir aktivitedir. Spor yapılmadığı zaman diyetin hızı düşer. Sağlıklı ve zinde bir vücut yapısı için diyete ihtiyaç bulunmaktadır. Gün içinde yapılacak yürüyüşler metabolizmayı hızlandırır.

Zor kilo veren kişilerin yüksek kalorili gıdalardan uzak durması gerekmektedir. Beyaz et, balık, bakliyat gibi gıdalar tüketilmelidir. Gıdaların gece geç saatlerde tüketilmemesine özen göstermek gerekmektedir.

KİLOYA GÖRE DİYET LİSTESİ

Erkeklerin ve kadınların vücut kitle endeksi birbirinden farklıdır. Her kişinin yiyecekleri farklı olduğu gibi kadın ve erkeklerinde farklı olmaktadır. Kiloya göre diyet listesi hazırlanırken bunu unutmamak gerekir. Diyet yaparken taze sebze ve meyveleri tüketmek gerekir. Balık, bakliyat, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi tüketmek gerekir. Vitamin ve mineral yününden zengin beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.

Tüketilen gıdaların metabolizmayı hızlandıran besinler olması gerekir. Düzenli yemek ve küçük porsiyonlar tüketmek gerekmektedir. Kalorisi ve karbonhidrat değeri yüksek besinler tüketilmemelidir. Her bünyenin birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekir.

DİYET SIRASINDA KİMDEN DESTEK ALINIR?

Diyet programları uygulandığı zaman uzman bir diyetisyenden destek almak gerekir. Kişilere gerekli tetkikler yapılarak gerekli diyet programları hazırlanmaktadır.