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Zonguldak'taki FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 15:15 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 15:15

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şenol  K. ile avukatı katıldı.
 
Şenol K, son savunmasında hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri  sürerek, beraatini talep etti.
 
Sanığın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
 
Mahkeme heyeti, Şenol K'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
 
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık  hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar  hapis cezası isteniyordu.

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