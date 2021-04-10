10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zonguldak'ta tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 19:45 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 19:45

Zonguldak'ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.


Kandilli beldesinde bulunan Köseağzı Plajı'na akan derenin debisi şiddetli yağış sonrası yükseldi. Dereden gelen çamur, denizin rengini değiştirdi. Sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Sahilde oluşan çamur rengi, drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede inceleme yapılacağını söyledi.
 
Vatandaşlardan Nazım Tıngaz, yaklaşık 2 aydır derenin renginin çamurlu aktığını söyledi. Ara ara normale dönse de derenin yağmurla birlikte çamura dönüştüğünü ifade eden Tıngaz, "Buna bir önlem alınması lazım. Ereğlimizin nadide güzel yerlerinden birisi. Yetkililerimizin bu konu ile ilgilenmelerini istiyoruz" dedi.

ETİKETLER

Zonguldak yağmur Kandilli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.