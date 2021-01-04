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Zonguldak'ta korkunç ölüm! Elleri ve ayakları bağlı...

04 Ocak 2021 Pazartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 19:09

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Zonguldak Filyos Çayı'nda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar polislere haber verdi. Olay yerine gelen polisler elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedini tespit etti.


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Zonguldak Filyos Çayı'nda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar polislere haber verdi. Olay yerine gelen polisler elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedini tespit etti.
 
 
İlçe girişindeki Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.
 
Ceset, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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