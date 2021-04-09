Zonguldak'ta heyelan paniği; çok sayıda ev boşaltıldı

Heyelan, öğle saatlerinde Kilimli Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta meydana geldi. Bir anda büyük toprağın kaymaya başladığını görenler, polise haber verdi. Bu sırada heyelan bölgesinde bulunan iki evde yaşayanlara komşuları durumu haber vermeye çalıştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, heyelanla birlikte kayan toprağın Canbaz ve Önder ailesinin yaşadıklarını evlere girdiği görüldü. O anlarda yaşanan panik de kameraya yansıdı. Evde bulunan Durdu Önder (82) de balkona çıkarak olan biteni anlamaya çalıştı. Toprağın evine doğru geldiğini gören Durdu Önder, komşularının uyarısıyla dışarı çıktı. Bir kişinin daha dışarı çıktığı görüldü. Heyelan sırasında evde olmayan Cemile ve Özhan Canbaz çifti ise heyelanı gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Kayan toprak, Canbaz ailesinin yaşadığı evin yatak odası ve mutfak duvarını çökerterek içeri girdi. Heyelan nedeniyle ikişer katlı 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

EVİNİ GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Cemile Canbaz, oğlunu okula bıraktıktan sonra eve geldiğini eve gelen polislerin heyelanı haber verdiğini söyledi. Kısa süre sonra kayan toprağın evine girdiğini anlatan Cemile Canbaz, "Ben ne olduğunu anlamaya çalıştım. Heyelan olduğunu, evi boşaltılmasını istediler. Sonra bekçiyle yukarı baktık. Bakar bakmaz toprak olduğu gibi eve geldi. Orada su geliyordu. Ben 3 aydan beri o suyun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Evi görünce sinir krizleri geçirdim. Evim büyük mücadelelerde bu hale geldi. Yatak odası mutfak kullanılmaz halde. Gereken neyse yapılmasını istiyorum" dedi.

'EV ÇÖKECEK SANDIM'

Diğer evde oturan Durdu Önder de heyelanı evinde yaşadı. Büyük korku yaşayan Önder, "Ben evdeyken komşum seslendi. Toprak geliyor kaç diye komşular seslendi. Bir baktım ki toprak eve vurdu. Büyük taş geldi. Ev sallandı. Evi çökecek sandım. Nasıl çıkacağımı bilemedim" diye konuştu.