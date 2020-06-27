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Zonguldak'ta feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı...

27 Haziran 2020 Cumartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 11:09

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde, beton mikserinin çarptığı işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Saltukova beldesinde meydana geldi. İnşaatı devam eden Filyos Limanı'na işçi taşıyan Özer Pamuk yönetimindeki 27 67 AYY 308 plakalı minibüse, Saltukova çevre yolunda işçi aldığı sırada aynı limana beton taşıyan E.E. yönetimindeki 34 DC 0219 mikser arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özer Pamuk (27) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan mikser şoförü E.E. ile minibüsteki 4 işçi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Özer Pamuk'un cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Zonguldak kaza çaycuma
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