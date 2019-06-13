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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 12:31

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün  TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto  şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç  edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve  Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün  mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve  dokümanlara el konuldu.
 
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği  öğrenildi.

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