Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK 'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir Elazığ , Kütahya, Muğla Amasya ve Kırıkkale 'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.