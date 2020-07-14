14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.972 -0.36 EURO 7,8060 0.27
USD 6,8670 0.11 ALTIN 396,050 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı yayında! 120 sözleşmeli personel alınacak!

14 Temmuz 2020 Salı - 13:09 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:09

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 120 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı...


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında 120 sözleşmeli personel alıyor. 
 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 80 hemşire, 2 diyetisyen, 4 eczacı, 5 fizyoterapist, 5 laborant, 12 sağlık teknikeri ve 12 sağlık personeli olmak üzere toplamda 120 personel istihdam edilecek. 
 
İlana başvuracak adayların (Eczacı kadrosu hariç); ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor. 
 
 

ETİKETLER

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alım Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı Hemşire alımı sağlık teknikeri alımı diyetisyen alımı laborant alımı fizyoterapist alımı eczacı alımı sözleşmeli personel alımı personel alımı ilanları sözleşmeli personel alımı 2020 sözleşmeli sağlık personeli alımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.