Haberler »

Çalışma Hayatı Haberleri » Personel Alımı Haberleri »

Personel Alımı Haberleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı yayında! 120 sözleşmeli personel alınacak!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı yayında! 120 sözleşmeli personel alınacak!