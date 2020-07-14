Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı yayında! 120 sözleşmeli personel alınacak!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında 120 sözleşmeli personel alıyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 80 hemşire, 2 diyetisyen, 4 eczacı, 5 fizyoterapist, 5 laborant, 12 sağlık teknikeri ve 12 sağlık personeli olmak üzere toplamda 120 personel istihdam edilecek.
İlana başvuracak adayların (Eczacı kadrosu hariç); ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.