Zona hastalığı tehlikeli midir, bulaşıcı mıdır? Zona hastalığı tedavi edilmezse öldürücü müdür?

Zona hastalığı bulaşıcı hastalık kategorisinde yer almaz. Çünkü bu hastalık ikincil bir hastalık olarak görülmektedir. Su çiçeği hastalığı ise zonanın primer hastalığıdır. Zona, su çiçeği geçirmeyen çocuklar ile gebe bireylerde aşı olmaması durumunda su çiçeği hastalığına neden olabilmektedir. Bu nedenle zona hastalığı bulunanların hamile ve çocuklardan uzak durması daha doğru olacaktır.

Zona hastalığı, su çiçeği virüsünün sebep olduğu bir başka hastalıktır. Ciddi bir deri hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla 50 yaş üzeri bireylerde bu rahatsızlık görünme olayı oldukça yüksektir. Zona hastalığı halk arasında gece yanığı ismi ile de bilinmektedir.

Zona Hastalığı Nedir?

Çocukken geçirilen su çiçeği rahatsızlığına neden olan Varisella Zoster isimli virüs, zona hastalığına da neden olmaktadır. Bu hastalık genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülmektedir. Zona hem deri hem de sinirlerde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Çocukken su çiçeği geçiren bireylerin ileriki yaşlarda zona geçirme ihtimali oldukça yüksektir.

Zona Hastalığı Tehlikeli mi?

Zona hastalığı, bağışıklık sistemi düzgün çalışan bireylerde hafif seyreden bir hastalık türüdür. Çoğunlukla 50 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma ihtimali artmaktadır. Özellikle 75 yaşından sonra hastalığın görülme ihtimali oldukça yüksektir. Su çiçeği geçiren her bireyin 80 yaşından sonra zona hastalığı geçireceği düşünülmektedir.

Zona Hastalığı Bulaşıcı mı?

Zona hastalığı bulaşıcı hastalık kategorisinde yer almaz. Çünkü bu hastalık ikincil bir hastalık olarak görülmektedir. Su çiçeği hastalığı ise zonanın primer hastalığıdır. Zona, su çiçeği geçirmeyen çocuklar ile gebe bireylerde aşı olmaması durumunda su çiçeği hastalığına neden olabilmektedir. Bu nedenle zona hastalığı bulunanların hamile ve çocuklardan uzak durması daha doğru olacaktır.

Zona Hastalığı Tedavi Edilmezse Öldürücü müdür?

Zona hastalığı, ölümcül hastalık kategorisinde yer almaz. Ancak bazen ciddi komplikasyonlar oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalığın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için antiviral tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Tedavinin kabarcıklar ortaya çıktıktan sonra en geç üç gün içinde uygulanması hastalığın yayılmasına engel olarak hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

Hastalık devam ederken ağrıların giderilmesi için analjezik ilaçlar da kullanılabilmektedir. Eğer hasta acıya dayanamazsa o zaman opiatlar kullanılabilmektedir. Zona hastası olan kişinin çevresine doğrudan zona hastalığını bulaştırması mümkün değildir.

Ancak zona hastalarında VZV virüsü olduğu için kişilere su çiçeği bulaştırmaları söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle su çiçeği geçirmeyen bireylerin zona hastaları ile temasta bulunmaması önerilmektedir. Özellikle bebekler ve hamile kadınların zona hastalarından uzak durması önerilmektedir.