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Zola ve Azra yakınlaşıyor!

12 Temmuz 2020 Pazar - 13:20 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 13:20

Gençliğim Eyvah'ın merak beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı.


Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz.Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır.Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz.
 
Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.
 

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