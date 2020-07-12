Zola ve Azra yakınlaşıyor!

Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde, Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz.Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır.Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz.

Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.