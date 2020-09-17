Ziya Selçuk’tan YKS 2021 açıklaması! 2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak, YKS 2021 konuları ne olacak? YKS müfredat 2021 konuları değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili merak edilen noktaları değerlendirdi ve salgın döneminde eğitimde atılacak adımları aktardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, eğitimde 2+5 sistemi uygulanacağını ve sistemin nasıl uygulanacağını aktarırken, sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bakan Selçuk tarafından verilen cevap sonrası YKS 2021 başlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi ve öğrenciler 2021 YKS konuları ve müfredatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. YKS 2021 konuları ne olacak? YKS 2021 konuları belli mi? YKS 2021 müfredat ne zaman açıklanacak?

2021 YKS müfredat değişecek mi? 2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak? soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un dün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. YKS 2021 konusunun sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesi, öğrencilerin Ziya Selçuk tarafından yapılan YKS 2021 açıklaması hakkında araştırma yapmasına neden oldu. İşte YKS 20211 konuları ve müfredat ile ilgili merak edilenler…

YKS 2021 müfredat konuları ne olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK 8 ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bu yıl 8 ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını açıkladı.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

YKS 2021 konuları belli mi?

Bakan Selçuk 2021 YKS konuları üzerine sorulan soruyu 'YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız' şeklinde ifade etti. Gözler aralık ayına çevrildi.