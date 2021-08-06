Ziya Selçuk istifa mı etti? Ziya Selçuk’tan merak edilen veda açıklaması geldi!

Ziya Selçuk istifa mı etti? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine, yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi. Yazılı bir açıklama yapan Selçuk "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" dedi ve yeni Bakan Özer'e de başarılar diledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Peki, Ziya Selçuk istifa mı etti?

ZİYA SELÇUK İSTİFA MI ETTİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Atamanın, Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

ZİYA SELÇUK GÖREVİ MAHMUT ÖZER'E DEVRETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılan Ziya Selçuk görevi Mahmut Özer'e devretti. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum.