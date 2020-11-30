Zirkonyum kuronların avantajları nelerdir?

Günümüzde hastalar fiziksel problemlerle olduğu kadar estetik kaygılarla da başvurabilmektedir. Burada en fazla kullandığımız tedavi seçeneklerinden biri zirkonyum kuronlardır. Zirkonyum kuronlar altta bir metal yansıma bulundurmamaktadır. Aynı, dişlerdeki beyaz renk gibi çok daha doğal ve birebir uygulamalara imkan sunmaktadır. Hastaya estetik bir gülüş sunmaktadır.