Zirkonyum kaplama hangi durumlarda tercih edilir?

Zirkonyum kaplamalar aslında laminadan farklı olarak dişin etrafında çeper gibi geçen bir protez şeklidir. Zirkonyum kaplama dişin tamamen etrafına uygulanmaktadır. Eğer dişte çok büyük dolgular varsa, çok fazla renklenme varsa ve tüm ağzı restore etmemiz gerekiyorsa zirkonyum kaplamadan faydalanılır.