Ziraatbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sorgulama – Bireysel ihtiyaç kredisi Ziraat bankası başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

Corona virüsü karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında aylık geliri 5 bin lira ve altında olan vatandaşlara 3 kamu bankasından temel ihtiyaç kredisi desteği sunuldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek kredisi çeken vatandaşlar, başvuru sonuçlarının nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. SMS ya da internet üzerinden öğrenilebilen temel ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası başvuru sonuçları hakkında merak edilenler…

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlara verilen destek kredi başvuruları devam ederken, ihtiyaç kredisi çeken vatandaşlar başvuru sonuçlarının hangi aşamada olup olmadığını sorguluyor. Bireysel ihtiyaç kredisi Ziraat bankası başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz. Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarını aşağıdaki başvuru sorgulama linkinden kontrol edebilir.

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

ZİRAAT BANKASI KREDİ AÇIKLAMASI

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.