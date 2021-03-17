Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı: Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Kupayı müzesine götürmek isteyen takımlardan tek maç eleme usulüne göre yapılan yarı finalde, üstün gelenler büyük avantaj elde edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası final maçına kısabir süre kaldı. Öncesinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Fraport TAV Antalya spor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

ANTALYASPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.