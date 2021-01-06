Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye kupası maçları, 2021 yılına girilmesiyle araştırılmaya başlandı. Kura çekimi geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye kupası son 16 maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları)
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de yapılacak.
Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçları aspor ekranlarında yayınlanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor-Medipol Başakşehir
Son 16'da VAR da kullanılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.