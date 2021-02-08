Ziraat Türkiye Kupası maçları: Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
9 Şubat Salı:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak.