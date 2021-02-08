Ziraat Türkiye Kupası maçları: Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonu kupada çeyrek final müsabakalarının programını paylaştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

9 Şubat Salı:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

11 Şubat Perşembe:

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.