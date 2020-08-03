Ziraat Teknoloji personel alımı! Ziraat Teknoloji işe alım sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Ziraat Teknoloji işe alım sınavı başvuruları başladı. Ziraat Teknoloji 13 Yazılım Mühendisi, 10 İş Analisti 7 Altyapı Sistem Mühendisi alıyor. Peki, Ziraat Teknoloji işşe alım sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte Ziraat Teknoloji işe alım sınavı hakkında merak edilenler...

Ziraat Teknoloji uzman yardımcısı olarak görev alacak 13 Yazılım Mühendisi, 10 İş Analisti 7 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere İstanbul merkezine 30 personel alımı yapacak. Ziraat Teknoloji işe alım sınavı başvuru şartları belli oldu. Ziraat Teknoloji personel ilanına göre işe alım sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TEKNOLOJİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 23 Temmuz - 10 Ağustos 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden yapılabilecek. “Ziraat Teknoloji-Uzman Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

ZİRAAT TEKNOLOJİ SINAV ÜCRETİ

Uzman Yardımcısı unvanı için 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 120 TL sınav ücreti ödeyecek. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecek. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecek. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT TEKNOLOJİ İŞE ALIM SINAVI NASIL YAPILACAK?

Ziraat Teknoloji işe alım sınavı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da, İstanbul Anadolu ve İstanbul-Avrupa olmak üzere iki merkezde gerçekleştirilecek. Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecek.

Yazılı sınav, İstanbul’da 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10:00 ’da başlayacak ve çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak. Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) getirmeleri gerekiyor.

Sınavın süresi 150 dakika olarak belirlendi. Adaylara sınavda 125 soru sorulacak. Soru dağılımı ise şu şekilde:

Genel Yetenek 25 soru, Genel Kültür 25 soru, İngilizce 25 soru, Alan Bilgisi 50 soru, Ortak Alan 20 Soru (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik), Uzmanlık Alanı 30 Soru (Yazılım Müh. / İş Analisti / Altyapı Sistem Müh. uzmanlık alanına göre farklılaşacaktır.)

ZİRAAT TEKNOLOJİ İŞE ALIM SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar İstanbul’da sınava girecek. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresinden başvuru sistemine giriş yaparak alabilecekler.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden açıklanacak. Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar internet sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecek.

ZİRAAT TEKNOLOJİ İŞE ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

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