Ziraat GYO halka arz ne zaman? Ziraat GYO hisse fiyatı belli mi?

SPK Ziraat GYO'nun halka arzına onay verdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Yapılan açıklamada, Ziraat GYO'nun halka arzında hisse fiyatı 1,60 lira olarak belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu.

ZİRAAT GYO HİSSE FİYAT ARALIĞI

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek

ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket halka arz konusunda bir tarih açıklamadı. Ziraat GYO Mayıs ya da Haziran aylarında halka arz için düğmeye basacak.