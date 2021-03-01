Ziraat Bankası ve VakıfBank resmen duyurdu! Bankada hesabı olan...

Ziraat Bankası ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak veya ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da bu konuda büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Kredi kullanacak vatandaşlar en düşük faiz oranını araştırıyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve geri ödeme şartlarını merak ediyor.

VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 1- 2 ve 3 aylık ertelemeli kredi seçeneği de sunuluyor. İşte ev almak, araç almak isteyen ve çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanacak banka müşterileri için faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisi:

Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Bunlar; Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi...

Çalışanın artısı konut kredisi: 1,47 Emeklinin artısı konut kredisi: 1,47 Konut kredisi: 1,52 Konut ürün paketi: 1,47

Sıfır Konut Kredisi: 1.42

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor.

Çalışanın artısı tüketici kredisi: 1,58 Emeklinin artısı tüketici kredisi: 1,58 Tüketici kredisi: 1.68 Tüketici ürün paketi: 1,64

Ziraat Bankası taşıt kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor. İhtiyaç kredisi: 1.52 VakıfBank'tan 20 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişi yüzde 1,52 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 762 lira taksitle toplam 27 bin 555 lira geri ödeyecek.

Vakıfbank taşıt kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor.

Sıfır taşıt kredisi: 1.48

İkinci el taşıt kredisi: 1.48

Vakıfbank Konut Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi faiz oranları; TSK Personeline Özel, Oyak Üyelerine Özel, Yeşil Konut Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kredisi gibi çeşitli krediler veriliyor. Bu kredilerde faiz oranları değişiklik gösteriyor.

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.34