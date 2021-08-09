Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank resmen duyurdu! Ucuz kredi...

2020 yılına ait de olsa 2000 yılına ait de olsa 30 günlük dondurulan süreyi ihya etmek için bu yıl ödenmesi gereken prim tutarı normalde bin 234.24 TL’yi buluyor. 12 ayı ihya etmek için 14 bin 811 TL, 24 ayı ihya etmek için de 29 bin 622 TL ödemek gerekiyor.

YAPILANDIRMA KANUNU İLE DAHA AZ ÖDEME

Başvuru işlemleri devam eden yapılandırma kanunu uyarınca, prim borçlarının gecikme faizi ve gecikme cezaları siliniyor. Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanıyor. Ödemeyi peşin yapanlardan anaparanın tamamı, hesaplanan enflasyon farkının ise sadece yüzde 10’u alınıyor, kalan yüzde 90’ı siliniyor. Bu hak, prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlere de tanınıyor.

Örneğin 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan 24 aylık döneme ait prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresi dondurulan kişi yapılandırma kanunundan yararlandığı takdirde 9 bin 746 TL ödeyerek iki yıllık süreyi ihya edebilecek. Normalde bu sürenin ihyası için 29 bin 622 TL ödemesi gerekir iken yapılandırma kanunu ile 9 bin 746 TL ödeyecek. Başka bir ifadeyle 3 yerine 1 ödeyerek ihya işlemini gerçekleştirmek mümkün olacak. Borç ne kadar eski tarihli ise elde edilen avantaj o kadar artıyor.