Gazetevatan.com » Ekonomi » Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faizleri! Kredi faiz oranları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faizleri! Kredi faiz oranları ne kadar?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmiş ve satışlarda adeta patlama yaşanmıştı. Kampanya sona erdi ancak taleplerde yoğunluk devam ediyor ve vatandaşlar halen güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Ev, araç almak isteyenler ya da ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. En düşük kredi faiz oranı hangi bankada? İşte kredi faiz oranlarındaki son durum...
Ev, araç almak isteyenler veya nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en düşük faizli krediyi kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların kredi faiz oranları da her gün değişiklik gösteriyor. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine inen kredi faiz oranları, yeniden yükseliş eğilimine girdi.