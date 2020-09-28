Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faizleri! Kredi faiz oranları ne kadar?

Ev, araç almak isteyenler veya nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en düşük faizli krediyi kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların kredi faiz oranları da her gün değişiklik gösteriyor. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine inen kredi faiz oranları, yeniden yükseliş eğilimine girdi.