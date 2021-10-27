Ziraat Bankası resmen duyurdu! Yeni karar, kredi kartı, ödeme sistemleri ve...

Ziraat Bankası tarafından önemli bir adım atıldı. Anlaşma imzalanarak detaylar hakkında bilgi verildi. Ziraat Bankası resmen JCB anlaşmasını duyurdu. Ziraat Bankası ile JCB arasında yapılan iş birliği anlaşması ile JCB kartları, Ziraat Bankası POS cihazları ve ATM'lerinde kullanılmaya başlanacak.

Ziraat Bankası harekete geçti. Önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Yeni kararın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Tayland, Ziraat Bankası ile Japonya , Çin, Kore Tayvan ve Rusya da dâhil olmak üzere 24 ülke 140 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren JCB ödeme sistemleri arasında yapılan anlaşma kapsamında, JCB logosu taşıyan kredi ve banka kartları, fiziki POS cihazı ve yazarkasa-POS kullanan Bankkart Üye İşyerlerinde ve tüm Ziraat Bankası ATM'lerinde kullanılabilecek.

Söz konusu iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık "Ziraat Bankası olarak, gıdadan perakendeye, teknolojiden turizme, ülkemizin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren üye işyerlerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve ödeme sistemleri alanındaki ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha fazlasını sunmak için çalışıyoruz.

Ödeme sistemleri alanında 9 milyon kredi kartı ve 31 milyon banka kartı kullanıcımıza sunduğumuz güvenli ve konforlu kullanıcı deneyimini, ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize de sunmaya önem veriyoruz.

Ülkemizin turizm gelirlerini, üye işyerlerimizin iş hacmini ve misafirlerimizin memnuniyetini artıracak olan iş birliğimizin tüm paydaşlarımıza katma değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.