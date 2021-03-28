Ziraat Bankası resmen duyurdu! Yeni dönem, artık...

Şubelerimizden Güvenli Ödeme Sistemi İle Araç Alış-Satışı Yapabilmek için;

Başvuru Süreci sadece 2 aşamadan oluşmaktadır:

1 - Satıcı Kaydının Yapılması : Ruhsat sahibinin/Ruhsat Sahisi Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişinin herhangi bir şubemize başvurarak satış kaydını yaptırması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı sms ile bildirilir.

2 - Alıcı Kaydının yapılması: Alıcı/Alıcı Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişinin herhangi bir şubemize başvurarak alış kaydını yaptırması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği sms ile bildirilir.

İşlem Ücreti: Müşterilerimize sağlanacak hizmet bedeli olarak, Bankamız tarafından her bir işlem karşılığında Satıcıya aktarılacak olan araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 20 TL ücret alınacaktır. Söz konusu ücretin 10 TL’si işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılır.

*Ücretin alınması satışa konu taşıtın alıcı adına tescil edilmesi şartına bağlıdır.

İşlem Saati: Şubelerimizden mesai saatleri içerisinde, İnternet Bankacılığı/Ziraat Mobil’den 7/24 işlem başlatabilirsiniz. Ayrıca hafta içi mesai saatleri nedeniyle araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan müşterilerimiz İnternet Bankacılığı/Ziraat Mobil kanalıyla işlem başlatarak nöbetçi noterlerde hafta sonu da işlem yapabilirler.

İşlem İptali: Noterlikte araç satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın alıcı adına tescil edilmesinden önce alıcı ve/veya satıcı tarafından işlem iptal edilebilir. Ayrıca Alıcı ve/veya satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, satıcı tarafından yapılan başvuru gününü takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar noterlikte tescil işlemi gerekleştirilmezse başvuru geçerliliğini yitirmektedir.