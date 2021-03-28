Ziraat Bankası resmen duyurdu! Yeni dönem, artık...

Ziraat Bankası'nda araba alacaklara güzel haber. İkinci el araba almak artık daha güvenli olacak. Güvenli Ödeme Sistemi ile araba alan kişinin dolandırılma riski ortadan kalkacak.
İkinci el araba alım satımında söz konusu taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli şekilde el değiştirmesi için Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışacak Güvenli Ödeme Sistemi Ziraat Bankası müşterilerinin kullanımına sunuldu. Bu sistemle taşıt alım satım işlemleri hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilecek.
Alıcı ve satıcının farklı kanalardan işlem başlatabildiği uygulamanın kullanımına ilişkin detaylar Ziraat Bankası tarafından paylaşıldı. İşte yüz binlerce kişiye büyük kolaylık sağlayacak uygulama ile ilgili detaylar...
Güvenli Ödeme Sistemi’nde Araç Alım-Satımı Nasıl Yapılır?
Satıcı, Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru oluşturur.
Alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yaparak işlemi onaylar ve hesabındaki ilgili tutar para araç bedeli olarak Ziraat Bankası güvencesine alınır.
Taraflar birlikte notere giderek referans numarası üzerinden devir tescil işlemlerini gerçekleştirir.
Noterde işlemler tamamlandığında Ziraat Bankası güvencesinde bulunan araç bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır.
Taraflar SMS ile bilgilendirilir.
İnternet Şube ve Ziraat Mobil’den Güvenli Ödeme Sistemi İle Araç Alış-Satışı Yapabilmek için;
Başvuru Süreci sadece 2 aşamadan oluşmaktadır:
1 - Satıcı Kaydının Yapılması : Ruhsat sahibinin sisteme giriş yaparak Ödemeler> İkinci El Araç/Satış > Satıcı İşlemleri menüsünden; Aracın Plakası, Satış Tutarı ve Alıcı Cep Telefonu numarası girişi ile hesap seçimi yaparak satıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı sms ile bildirilir.
2 - Alıcı Kaydının yapılması: Aracı alacak kişinin sisteme giriş yaparak Ödemeler> İkinci El Araç/Satış > Alıcı İşlemleri menüsünden; cep telefonuna gelen referans numarası ile işlemin detaylarını görüntülemesi ve hesap seçimi yaparak alıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği sms ile bildirilir.
Şubelerimizden Güvenli Ödeme Sistemi İle Araç Alış-Satışı Yapabilmek için;
Başvuru Süreci sadece 2 aşamadan oluşmaktadır:
1 - Satıcı Kaydının Yapılması : Ruhsat sahibinin/Ruhsat Sahisi Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişinin herhangi bir şubemize başvurarak satış kaydını yaptırması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı sms ile bildirilir.
2 - Alıcı Kaydının yapılması: Alıcı/Alıcı Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişinin herhangi bir şubemize başvurarak alış kaydını yaptırması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği sms ile bildirilir.
İşlem Ücreti: Müşterilerimize sağlanacak hizmet bedeli olarak, Bankamız tarafından her bir işlem karşılığında Satıcıya aktarılacak olan araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 20 TL ücret alınacaktır. Söz konusu ücretin 10 TL’si işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılır.
*Ücretin alınması satışa konu taşıtın alıcı adına tescil edilmesi şartına bağlıdır.
İşlem Saati: Şubelerimizden mesai saatleri içerisinde, İnternet Bankacılığı/Ziraat Mobil’den 7/24 işlem başlatabilirsiniz. Ayrıca hafta içi mesai saatleri nedeniyle araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan müşterilerimiz İnternet Bankacılığı/Ziraat Mobil kanalıyla işlem başlatarak nöbetçi noterlerde hafta sonu da işlem yapabilirler.
İşlem İptali: Noterlikte araç satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın alıcı adına tescil edilmesinden önce alıcı ve/veya satıcı tarafından işlem iptal edilebilir. Ayrıca Alıcı ve/veya satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, satıcı tarafından yapılan başvuru gününü takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar noterlikte tescil işlemi gerekleştirilmezse başvuru geçerliliğini yitirmektedir.