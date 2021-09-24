Ziraat Bankası resmen duyurdu, yeni karar! İmzalar atıldı...

Ziraat Bankası harekete geçti ve resmen duyurdu. İmzalar atıldı. Önemli bir iş birliği yapıldı. Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi tarafından finansal eğitim alanında adım atıldı. Finans alanında yeni araştırmalar yapılarak, hem mezun olacak öğrencilere hem de Ziraat Bankası’nda göreve başlayacak çalışanlara eğitimler verilecek. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam edecek.

Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi arasında, finans sektörüne yön veren insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalanan protokol kapsamında, sektörde bir marka haline gelmiş olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndaki eğitim içeriği Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla revize edilecek, finans alanında yeni araştırmalar yapılarak, hem mezun olacak öğrencilere hem de Ziraat Bankası’nda göreve başlayacak çalışanlara eğitimler verilecek. Okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam edecek.

İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Hayata geçirdiğimiz iş birliği ile 100 yıla yaklaşan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu geleneği, Uluslararası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, daha da güçlenecek. Bu proje ile akademik dünya ve iş dünyası arasında köprü kuran örnek bir ortak çalışma modeli oluşturmayı ümit ediyoruz. Bu doğrultuda verilecek eğitimin öğrencilerimizin yetkinliklerine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Tam rekabetin olduğu Bankacılık sektöründe yeni teknolojiler ile birlikte değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. Kurumları büyüten ve geleceğe taşıyan ana unsur, yeniliklere kendini adapte edebilme hızıdır.

Bankacılık okulu öğrencilerimiz, ekonomi, finans ve bankacılık alanında yetişmiş, yeniliğe açık, güncel teknoloji ve uygulamalara hızla adapte olan, iletişimi güçlü profesyoneller olarak, Bankamızı geleceğe taşıyacak ve rekabette en önemli gücümüz olacak. Bu güç birlikteliğinden ötürü Ankara Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve katkıları olan değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise konuşmasında “Ülkemizin biri finans diğeri eğitim alanındaki İki köklü kuruluşunun yaptığı bu güçlü iş birliğinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ziraat Bankası ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.