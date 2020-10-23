Ziraat Bankası resmen duyurdu! Şifreler...

Ziraat Bankası resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren güzel haber. Dev bankadan yapılan duyuruda mobil bankacılık müşterisi olma ve şifre yenilemede doğrulama yöntemi ile ilgili yeni adım atıldı. Ziraat Bankası müşterilerinin artık bankaya gitmesine gerek kalmayacak. Müşteriler T.C. Kimlik Kartını mobil bankacılık müşterisi olma, internet ve mobil bankacılık şifresi yenilemede bir doğrulama yöntemi olarak kullanabilecek.

Ziraat Bankası müşterilerin artık şubeye gitmeden T.C. Kimlik Kartını mobil bankacılık müşterisi olma, internet ve mobil bankacılık şifresi yenilemede bir doğrulama yöntemi olarak kullanabileceğini duyurdu.

Müşterilerin Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "T.C. kimlik kartının bankacılık sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalara özel önem veriyoruz. Geliştirmelerimiz sonucunda süreçlerimizi yenileyerek işlem güvenliğini daha da arttırmayı, süreçleri kısaltarak verimliliği arttırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi ve şöyle anlattı:

"Bu kapsamda, dijital bankacılık kanallarında kullanımına ilişkin geliştirmelerimize bir yenisini daha ekledik. Artık müşterilerimiz T.C. Kimlik Kartını Şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma, internet ve mobil bankacılık şifresi yenilemede bir doğrulama yöntemi olarak kullanabiliyorlar.

"Bu yöntem ile kimlik kartı üzerinde bulunan müşteri bilgilerini kart çipinde yer alan bilgiler ile eşleştiriyor ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi ile kartın içerisinde yer alan biyometrik fotoğrafa ulaşarak, kişinin işlem anındaki görüntüsünü doğruluyor ve canlılık analizi yapıyoruz.

"Böylece başka herhangi bir ürüne bağlı doğrulama unsuruna gerek kalmadan müşterilerimize dijital bankacılık müşterisi olma imkanı sunuyoruz. Bu iki bileşenli güvenlik altyapısı ile sektörde bir ilki daha hayata geçirmiş olduk."