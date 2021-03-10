Ziraat Bankası resmen duyurdu! O şart aranmıyor

Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi. Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS şartının aranmadığı bildirildi.
ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ 230 PERSONEL ALIMI
Ziraat Bankası, kendi bünyesinde 4 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 230 personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan adaylar, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ
İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular 9 Mart tarihi itibariyle başladı.
ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM SINAVI
Ziraat Bankası bünyesine yapılan personel alımında adaylar yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 10.00 olarak açıklandı. Sınavların yapılacağı yerler ise İstanbul ve Ankara
KPSS ŞARTSIZ PERSONEL İLAN KADROLARI