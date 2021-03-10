10 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.555 0.38 EURO 9,0900 0.23
USD 7,6430 0.47 ALTIN 421,230 0.24 BIST 1554 0.34 EURO 9,0920 0.25 USD 7,6460 0.52 ALTIN 421,530 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ziraat Bankası resmen duyurdu! O şart aranmıyor

10 Mart 2021 Çarşamba - 10:09 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 10:09

Ziraat Bankası harekete geçti. Yüzlerce kişi bekliyordu. Süreç başladı. O şart aranmıyor. Dev banka tarafından ilan yayınlandı. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş için geçerli. Memur alımı yapılacak. KPSS şartı yok. Birçok kişi kamu bankalarında memur olarak çalışmak istiyor. İş başvuru ilanı yayınlandı. Vatandaşlar Ziraat Bankası KPSS şartsız personel ilanını araştırmaya başladı. Kimler Ziraat Bankası ilanına başvuru yapabilir? İşte detaylar...


Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi. Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada KPSS şartının aranmadığı bildirildi. 
 
ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ 230 PERSONEL ALIMI
 
Ziraat Bankası, kendi bünyesinde 4 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 230 personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan adaylar, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek.
 
BAŞVURU TARİHLERİ
 
İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular 9 Mart tarihi itibariyle başladı.
 
ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM SINAVI
 
Ziraat Bankası bünyesine yapılan personel alımında adaylar yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 10.00 olarak açıklandı. Sınavların yapılacağı yerler ise İstanbul ve Ankara
 
KPSS ŞARTSIZ PERSONEL İLAN KADROLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Ziraat Bankası Ziraat Bankası duyuru Ziraat Bankası açıklama Ziraat Bankası ilan Ziraat Bankası memur Ziraat Bankası iş ilanı KPSS KPSS şartsız ilan banka memur banka ilan banka duyuru banka iş ilanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.