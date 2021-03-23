Ziraat Bankası resmen duyurdu! Hemen kontrol edin

Ziraat Bankası harekete geçti ve resmen duyurdu. Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiriyor. Ziraat Bankası'nda parası bulunan vatandaşlar için çok önemli bir uyarı yapıldı. Müşterilerin hemen müracaatta bulunması istendi. İnternet üzerinden sorgulama yapılabilecek. Mevduat hesabı olanların kontrol etmeleri gerekiyor. Kullanılmayan hesaplarda bulunan paralar zaman aşımına uğrayabilir. İşte yapılması gerekenler...

Ziraat Bankası tüm vatandaşlara duyurdu. Bankada hesabı olan müşterilerin hesaplarındaki paranın zaman aşımına uğramaması için internet üzerinden kontrol etmeleri istendi.

Kullanılmayan banka hesaplarında para kalmış olabiliyor. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenmek mümkün. Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Ziraat Bankası konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.