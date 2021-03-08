Ziraat Bankası resmen duyurdu! Bugün başladı, faizler...

Ziraat Bankası'ndan flaş kredi kararı! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Güzel haber dev banka tarafından duyuruldu. Faizler alınmayacak. Ziraat Bankası tarafından alınan kredi kararı bugün uygulanmaya başlıyor. Birçok kişinin yararlanacağı kampanya borcunu ödeyemeyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Faiz ödemesi yapılmayacak. 31 Aralık 2020 itibarıyla takip hesaplarına intikal eden krediler için geçerli.

Ziraat Bankası harekte geçti. Kredi kararı tüm vatandaşlara duyuruldu. Faizler alınmıyor. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için hayata geçirilen uygulama bugün başlıyor. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulanan kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, belirlenen tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.

Yeni imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, borçların takibe alındığı tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz ödemeyecekler.

Açıklamada takipte borcu bulunan müşteriler için getirilen bu uygulamanın, 30 Haziran tarihine kadar süreceği bildirildi.