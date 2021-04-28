Ziraat Bankası resmen duyurdu! 27 Mayıs'ta başlıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni faiz kararı! Dev banka faiz oranlarında değişikliğe gidiyor. Karar tüm müşterilere SMS ile bildirildi. 27 Mayıs itibarı ile değişiyor. Uygulanacak yeni faiz oranı ise yüzde 1,98 olacak.

Ziraat Bankası'nda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Faizlerde değişikliğe gidildi. Birçok kişi bankadan nakit avans kullanıyor. Özellikle acil ihtiyaçların karşılanmasında hızlı bir çözüm oluşturan kredili mevduat hesabı için uygulanan faizler artıyor. Banka faiz kararını tüm müşterilerine bildirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,98, gecikme faiz oranı %2,28 olarak uygulanacaktır."