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Ziraat Bankası resmen duyurdu! 1 yıl erteleme, taksit ve faiz....

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 15:19

Ziraat Bankası tarafından açıklama geldi. Dev banka kamuoyuna duyurdu. Bir yıla kadar erteleme imkanı bulunuyor. 5 yıl taksit imkanı sunuluyor. Yüzde 24 artış olduğu bildirildi. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinin geçen yıl yüzde 24 artarken, bankanın son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacminin 202 milyar TL'yi aştığını bildirdi. Ziraat Bankası ayrıca ödeme güçlüğü çekenler için de alternatif çözümler sunuyor. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Pişmaf, genel yapıda görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını, sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan üreticilerin, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebildiğini veya 5 yıla kadar taksitlendirebildiğini bildirdi.


 
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pişmaf,  Ziraat Bankası'nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım  kredilerinin hacminin 202 milyar TL'yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise  2,3 milyon kişiyi aştığını bildirdi.
 
Pişmaf, "Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin  bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL'nin üzerindedir. Bu kredilerin  yaklaşık yüzde 77'si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı  kredilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.
 
  
"Uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu"
 
Pişmaf, tarım kredilerinin 2019 sonuna göre yüzde 24 arttığını  belirterek, şunları kaydetti:
 
 "Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde  kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken,  uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu  dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve  umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar, 1-2 yıl  içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir."
 
Takipteki kredi rakamı da takipteki üretici sayısı da azaldı
 
Ferhat Pişmaf, salgın sürecinin yaşandığı son bir yılda zaman zaman  eksik bilgi ile sunulanların aksine tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki  kredi miktarının ve takipteki üretici sayısının azaldığını bildirdi.
 
Pişmaf, "2020 yılında takipteki kredilerimiz yüzde 5,4, kredileri  takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 2,3 azaldı. Tarım  kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir yılda yüzde  2,05'ten yüzde 1,57'ye geriledi. Bu yönüyle bankamızın tarım kredileri sektördeki  kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Ödeme güçlüğüne düşen çiftçilere alternatif çözümler
 
Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Pişmaf, genel yapıda  görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için  alternatif çözümler sunduklarını, sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan  üreticilerin, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 2020/2015 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar  erteleyebildiğini veya 5 yıla kadar taksitlendirebildiğini bildirdi.
 
Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25'ini, 5 yıla  kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20'sini Hazine ve Maliye Bakanlığının  çiftçi adına karşıladığını aktaran Pişmaf, "Ayrıca, kredinin sübvansiyonlu ya da  sübvansiyonsuz olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan  ve ödeme güçlüğüne düşen üreticilerimizin kredileri, bankamız uygulamaları  kapsamında 5 yıla kadar taksitlendirilebiliyor." ifadesini kullandı.
 
Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de bankanın  uygulamaları kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticinin bu imkanlardan  faydalandığını bildiren Pişmaf, "Hem bu kapsama alınan kredilerin geçen sürede  tahsil edilerek azalması hem de aynı dönemde takibe intikal eden tarım  kredilerindeki düşüş, bu uygulamaların ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini açıkça  göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.
 
"Üreticiler, herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden  etkilenmiyor"
 
Ferhat Pişmaf, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım  kredilerine uygulanan faiz oranlarının da zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü  güncellendiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77'si Hazine ve  Maliye Bakanlığının faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda  küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda  50 bin TL'ye kadar, geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL'ye kadar olan  kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin tamamı  devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64'ü,  hayvansal üretimde ise yüze 75'i belirtilen sınırların altında kredi kullanan  üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan  üreticiler, yüzde 100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz  değişikliklerinden etkilenmiyor."
 
2021 yılının başından itibaren sübvansiyonlu tarım kredisi kullanacak  üreticilere yansıyan en yüksek faiz oranının yıllık yüzde 12,75 düzeyinde  olduğunu aktaran Pişmaf, bu oranın piyasadaki faiz oranlarının oldukça altında  bulunduğunu bildirdi. Pişmaf, söz konusu oranın üretim konularına ve belirlenen  kriterlerin sağlanmasına bağlı olarak yüzde sıfıra kadar inebildiğini belirtti.
 
"Ülkemiz tarımını 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye  devam edeceğiz"
 
Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Pişmaf, koronavirüs  salgını sürecinde üretime ara vermeyerek ülkenin gıda güvenliği açısından hiçbir  sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu'nun dört bir  yanındaki çiftçilere tüm Türkiye'nin teşekkür borçlu olduğunu kaydetti.
 
Pişmaf, "Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı  olan Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de uygun koşullarla sağladığı kredilerle  ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve  tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, 'bir  bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.
 
  
 
 

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