Ziraat Bankası'ndan kredi hamlesi! Resmen açıklandı

Kredinin 293 milyon dolar ve 873 milyon avro tutarında dolar ve avro olmak üzere iki dilimde sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor yüzde 2,50 ve Euribor yüzde 2,25 olmuştur." denildi.

SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR?

Yapılan bir sendikasyon anlaşması çerçevesinde uluslararası ticari bankalardan, bir banka yada finans kurumu liderliğinde, birden fazla banka ve/veya finans kurumunun aldığı nakdi krediye sendikasyon kredisi denir.

Sendikasyon kredisi diğer kediler gibi tutar, vade ve faiz oranından oluşur. Burada faiz oranı bildiğimiz kredi uygulamalarından farklı olarak değişkendir. LİBOR veya EURIBOR gibi faiz oranları üzerine sabit bir değer kullanılır.

Krediyi alan kurum açısından sendikasyon kredileri, kurumun uluslararası firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından incelenmesi ve yüksek meblağlı bir finansmanı kullanımına açması nedeniyle prestij ve güven unsuru olarak da değerlendirilir.