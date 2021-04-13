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Ziraat Bankası'ndan kredi hamlesi! Resmen açıklandı

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 9:07 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 9:16

Ziraat Bankası harekete geçti. Flaş kredi kararı! İmzalar atıldı. Yeni alınan karar resmen duyuruldu. Kredi anlaşması çerçevesinde 367 gün vade imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.


Ziraat Bankası resmen duyurdu. Kredi kararı ile ilgili detaylar paylaşıldı.Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan  açıklamada, "Bankamız 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka  ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması  imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
 
Kredinin 293 milyon dolar ve 873 milyon avro tutarında dolar ve avro  olmak üzere iki dilimde sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "367 gün vadeli  kredinin maliyeti sırasıyla Libor   yüzde 2,50 ve Euribor   yüzde 2,25 olmuştur."  denildi.
 
SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR?
 
Yapılan bir sendikasyon anlaşması çerçevesinde uluslararası ticari bankalardan, bir banka yada finans kurumu liderliğinde, birden fazla banka ve/veya finans kurumunun aldığı nakdi krediye sendikasyon kredisi denir.
 
Sendikasyon kredisi diğer kediler gibi tutar, vade ve faiz oranından oluşur. Burada faiz oranı bildiğimiz kredi uygulamalarından farklı olarak değişkendir. LİBOR veya EURIBOR gibi faiz oranları üzerine sabit bir değer kullanılır.
 
Krediyi alan kurum açısından sendikasyon kredileri, kurumun uluslararası firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından incelenmesi ve yüksek meblağlı bir finansmanı kullanımına açması nedeniyle prestij ve güven unsuru olarak da değerlendirilir.

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