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Ziraat Bankası'ndan kredi hamlesi! İmzalar atıldı

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 8:35 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 8:36

Ziraat Bankası harekete geçti. Flaş kredi kararı! Yeni alınan karar tüm müşterilere duyuruldu. Dev kredi anlaşması imzalandı.Ziraat Bankası, Çin Exim Bank (The Export Import Bank Of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu finansman sağladı.


Ziraat Bankası resmen duyurdu. Kredi kararı ile ilgili detaylar paylaşıldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, salgın nedeniyle  kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen orta ve uzun vadede yurt dışından  sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş  birliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.
 
Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı iş birliklerine bir yenisini  ekleyen Ziraat Bankası, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank  ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve  sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma  değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu  finansman sağladı.
 
Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere  iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin  geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve  Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına  yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017'de imzalanan  600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan  yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.
 
 Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş  ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası'na duyduğu güvenin  önemli bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Salgının süregelen etkilerine rağmen  Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurt dışı  finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının Türkiye'ye gerek kredi kanalı gerekse  portföy yatırımları yoluyla kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını  sürdürmeye devam edecek.
 
Ziraat Bankası, uzun yıllardır geliştirdiği güçlü uluslararası iş  birlikleriyle reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği "öncü" rolü başarıyla  sürdürüyor.
 
  
 

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