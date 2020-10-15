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Ziraat Bankası'ndan kredi açıklaması!

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 15:48 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 16:09

Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi. Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada 2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredileri bakiyesinin 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştığı, sektördeki tarım kredisi paylarının da yüzde 65'ler seviyesine yükseldiği duyuruldu..


Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubu ve  Para Dergisi tarafından İzmir'de düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin  özel oturumunda konuştu.
 
Tarım ve gıda sektörlerinin durumuna ve bankanın bu sektörlere  sağladığı desteklere ilişkin bilgi veren Aydın, ülkenin farklı bölgelerindeki  yangınlarda zarar gören alanlarda yeniden orman oluşturulması için Tarım ve Orman  Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara destek vereceklerini bildirdi.
 
Aydın, gıda ve tarımın stratejik öneminin pandemi döneminde ortaya  çıktığına dikkat çekti.
 
Ürün fiyatlarını mevsimsellikten mümkün olduğu ölçüde arındırılabilmek  için örtü altı tarım, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depoculuğu gibi  faaliyetleri teşvik ettiklerini anlatan Aydın, "Son birkaç yıl içinde özellikle  jeotermal enerji kaynaklarının kullanılabildiği yerlerdeki sera yatırımlarında ve  lisanslı depoculukta geldiğimiz noktayı yabana atmayalım. Ancak girdi  maliyetlerini yönetmeden, piyasa dinamikleri içinde üretici ve tüketici  fiyatlarını yönetmemiz mümkün görünmüyor." dedi.
 
Gübrenin, tohumun, yemin, yakıtın fiyatı artarken domatesin etin ya da  sütün de fiyatının artacağını belirten Aydın, şöyle devam etti:
 
"Üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin mümkün olduğu ölçüde yurt  içinde üretilmesine ve maliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde düşürülmesine yönelik  teşvik ve destek mekanizmalarını devreye almalıyız. Banka olarak, bunun gibi dış  ticaret açığının azaltılmasına ve üretimi yurt içine taşımaya yönelik yatırımları  desteklemek, kredi politikamızın ana hedeflerinden bir tanesidir. Bir yandan  geleneksel üretim yapan küçük tarım işletmelerini güçlendirip bir yandan da  uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirebilecek modern tarım tekniklerini  ülkemize getirip sektöre öncülük yapabilecek, teknoloji yoğun üretim yapan büyük  işletmeleri oluşturmalıyız."
 
 "Tarım kredilerinin ortalaması 110 bin lira"
 
Aydın, Ziraat Bankasının çalışmalarına ilişkin bilgi verirken şunları  söyledi:
 
"Bizim şu anda tarım kredilerimizin ortalaması 110 bin lira. Bu da  yaklaşık 8-9 inek parası eder. Tarım kredisi kullandırdığımız üreticilerin yarısı  50 bin liradan, yüzde 92'si 250 bin liradan daha az kredi kullananlardan  oluşuyor. Yani tamamına yakını perakende bankacılık tarafında. Kredi  portföyümüzün büyük kısmı küçük ölçekli işletmelerden oluşsa da büyük ve çok  büyük işletmelere sahip tarım müşterilerimiz de var. Banka olarak katma değeri  yüksek, büyük endüstriyel yatırımların finansmanı konusunda iştahlı olduğumuzu  ifade etmek isterim."
 
Tarımın uçtan uca finansmanı için iş modellerini geliştirmeyi  sürdürdüklerini, 10 yıl öncesine göre tarım bankacılığı yapış şeklini önemli  ölçüde değiştirdiklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:
 
"Ziraat Bankasında bundan 10 yıl önce aynı üreticiye, aynı tarladaki  buğday için bir şubedeki müdür '5 lira', diğer şubedeki müdür '15 lira kredi  olur' diyordu. Hangi üreticiye, hangi ürünü ürettiği için kredi verdiğimizi  bilmiyorduk, kredi verdiğimiz müşteri ürettiği ürünü kime satıyor ne yapıyor  bilmiyorduk, tarlada üretilen buğdaydan haberimiz vardı, fabrikadaki undan ve  makarnadan habersizdik, ahırı yaptırıp, ineği aldırıp yem için kredi vermiyorduk.  Hem tarımda hem diğer alanlarda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek,  ülkemize daha büyük katkı sağlamak amacıyla bankadaki iş modelimizi geliştirirken  tarım bankacılığını yapış şeklimizi de geliştirdik."
 
 
Aydın, birçok kesimden eleştiri aldıklarını ancak üreticiyi, çiftçiyi  ve asli vazifeyi hiç unutmadıklarını, değişim ve dönüşümü yaparken çiftçilerin  finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hiç ihmal etmediklerini vurguladı.
 
"Ülke tarımını çok daha güçlü ve uygun koşullarda desteklemeye devam  edeceğiz"
 
"2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilerimize kullandırdığımız tarım  kredileri 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayımız ise 3,5 milyon kişiyi  aştı." diyen  Aydın, şunları kaydetti:
 
"2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30  Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Kredili üretici sayımız 500 bin  kişiden yaklaşık 700 bine kadar çıktı. Buna paralel olarak sektördeki tarım  kredisi payımız da yüzde 65'ler seviyesine yükseldi. Ana misyonu tarımın  finansmanı olmakla birlikte Ziraat Bankası bugün, herkesin bankası olma  vizyonuyla evrensel bankacılık yaparak 1 trilyon liraya yaklaşan aktifi, 575  milyar lira kredi hacmi, 85 milyar lira öz kaynak büyüklüğü, 30 milyonu aşan  müşteri sayısıyla yurt içinde 1734 şubede, yurt dışında 18 ülkede 111 noktada  hizmet veren ülkemizin en büyük bankasıdır. 156 yıldır olduğu gibi ülke tarımını  çok daha güçlü ve uygun koşullarla desteklemeye devam edeceğiz."
 
Zirve kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Nedim Koşum  başkanlığında "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi" başlıklı bir oturum  düzenlendi.
 

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